نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحكيم المصري يواصل الظهور في الكان.. عاشور في الكاميرون ومحمد عادل في مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل التحكيم المصري الظهور في بطولة كأس الأمم الافريقية، وذلك بداية من أمين عمر الذي قاد مباراة الافتتاح التي جمعت بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وينتظر التحكيم المصري ظهور ثان، بمشاركة الثنائي محمود عاشور، محمود البنا في تقنية الفيديو الخاصة بمباراة الكاميرون وغينيا، والتي تقام غدا الاثنين.

محمد عادل يسجل الظهور الأول

ويسجل الحكم محمد عادل ظهوره الأول في البطولة، وتحديدا في مباراة جنوب افريقيا أمام منتخب مالي، والتي تقام في تمام العاشرة مساء الثلاثاء.

ويعاون محمد عادل كلا من، محمود أبو الرجال مساعد أول واحمد حسام طه مساعد ثان، بينما يظهر امين عمر حكما رابعا.

وبات امين عمر صاحب رقم ايجابي بين الحكام الكبار، ليكون الحكم المصري السابع الذي ادار افتتاحية بطولة امم افريقيا في قائمة ضمت عصام عبدالفتاح، وجمال الغندور كأبرز الاسماء.