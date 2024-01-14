نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين في كأس آسيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب كوريا الجنوبية، في مواجهة قوية مساء غدا الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي 2024.

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين في كأس آسيا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة كوريا الجنوبية ضد نظيره منتخب البحرين في كأس آسيا 2023، غدا الإثنين الإثنين 15 يناير 2024، على ملعب جاسم بن حمد.

وستنطلق صافرة مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

ويقع المنتخب البحريني، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، مع كلا من منتخبات كوريا الجنوبية؛ وماليزيا، بالإضافة إلى منتخب الأردن.

القنوات الناقلة لمباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة كوريا الجنوبية والبحرين عبر قناة beIN ASIAN Cup 1 بصوت المعلق المميز عامر الخوذيري.