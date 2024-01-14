نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين وإيران اليوم في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب التونسي مكرم دبوب المدير الفني لمنتخب فلسطين، والمدرب أردشر قلعة نويي المدير الفني لمنتخب إيران عن التشكيل الرسمي لفريقهما في المواجهة التي سوف تجمع بينهما مساء اليوم في الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل فلسطين الرسمي لمواجهة إيران

في حراسة المرمى: حمادي.

خط الدفاع: البطاط، تيرمانيني، حمد، سالدانيا.

خط الوسط: قنبر، رشيد، خروب.

خط الهجوم: صيام، قنبر، أبو وردة.

تشكيل إيران الرسمي لمواجهة فلسطين

في حراسة المرمى: بيرانفاند.

خط الدفاع: محرمي، كنعاني، زادة، هاجسافي.

خط الوسط: جايدي، عزت اللهي، قدوس.

خط الهجوم: طارمي، فرد، جهانبخش.