نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يسجل مبكرا في شباك منتخب موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الامم الافريقية.

واستطاع مهاجم المنتخب المصري ونادي نانت، تسجيل هدف الفراعنة الأول مبكرا بعد عرضية محمد حمدي ضاعت من محمد صلاح ليضعها مصطفى في الشباك.



ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب المنتخب الغاني، منتخب موزمبيق، منتخب الراس الاخضر.



ويأمل المنتخب المصري في تخطي عقبة موزمبيق من اجل مواصلة المشوار وحصد البطولة.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة موزمبيق في كاس الامم

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه- محمد صلاح- مصطفى محمد

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كاس الامم الافريقية

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس المباراة بين وكافة مباريات المسابقة حصريا.

كما تنقل القناة الجزائرية programe national HD المفتوحة علي نايل سات١٧ مباراة كأس الأمم الافريقية مجانًا، من ضمنهم مباراة المنتخب المصري.