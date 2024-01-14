نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من المخلفات إلى الملاعب".. ما قصة حذاء لاعب منتخب نيجيريا الفريد من نوعه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية أن لاعب منتخب نيجيريا قرر ارتداء حذاء فريد من نوعه مصنوع من المخلفات صديق للبيئة، وذلك ضمن مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وصرحت شبكة ذا أثليتك البريطانية، أن مدافع منتخب نيجيريا ويليام تروست إيكونج، قرر أرتداء حذاءً مصنوعًا من مخلفات صديقة للبيئة مكون من الذرة وقصب السكر والخيزران وغيرها من المواد المستدامة، وذلك خلال مشاركته في مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

واشارت الشبكة البريطانية أنها تعد المرة الأولى، التي يقرر فيها لاعب أن يرتدي حذاء صديق للبيئة ومصنوع من المخلفات، ويشارك به في بطولة كبرى، مثل أمم إفريقيا.

وانتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب غينيا الاستوائية ضد نيجيريا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم في مشوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار على ملعب "الحسن واتارا" ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

أحداث الشوط الأول

وانطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل المنتخبين، وتوالت التمريرات بين اللاعبين، لينجح منتخب غينيا الاستوائيه في إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال36 بأقدام اللاعب إيڤان سيلفادور.

كما تمكن منتخب نيجيريا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ال 38، أحرزه اللاعب فيكتور اوسيمين، لتسكن شباك غينيا وينتهي احداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

أحداث الشوط الثانئ

وانطلقت احداث الشوط الثاني بإستحواذ وسيطرة من قبل المنتخبين للقضاء على التعادل وإحراز العديد من الأهداف ولكن الحظ لم يحالفهم وانتهى اللقاء الذي جمع بين نيجيريا ضد غينيا الاستوائية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.