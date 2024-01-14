نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة في اللقاء الناري الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "الأول بارك" بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023-2024.

وتبدأ أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجر، ناتشو هيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في السوبر الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس السوبر الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، وSSC 5HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض، ومحمد حسين.