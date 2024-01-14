نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض هاني سعيد، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لأزمة صحية مفاجئة، وإثرها تم نقله إلى المستشفى، من أجل الإطمئنان على حالته.

وتفاجأ الجميع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مما تعرض له هاني سعيد، حيث فقد الوعي، وتم نقله فوراً إلى إحدى مستشفيات القاهرة للإطمئنان عليه.

ودخل هاني سعيد العناية المركزة وذلك من أجل وضعه تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه بعد هذه الوعكة.

وكان بيراميدز قد تعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس الرابطة المصرية، على أن يلعب بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل ضد طلائع الجيش في بطولة كأس الرابطة.