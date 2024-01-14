الرياضة

ثلاثي فيوتشر الجديد ينتظم في التدريبات استعدادًا لمواجهة سموحة بكأس رابطة الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم الثلاثي المنضم حديثًا لفريق مودرن فيوتشر، محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادًا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة المصرية.

فيوتشر يستعد لمواجهة سموحة

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سموحة بعد غد الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية في تمام الخامسة مساءً ضمن ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

واستقبل اللاعبون زملائهم الجدد إستقبال رائع كما ظهر الثلاثي بمستوى جيد للغاية خلال ظهورهم الأول مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

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وانضم الثلاثي رشدان وزعلوك وكباكا من النادي لفريق مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل انضمام عمر كمال للنادي الأهلي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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