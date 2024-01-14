نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي فيوتشر الجديد ينتظم في التدريبات استعدادًا لمواجهة سموحة بكأس رابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم الثلاثي المنضم حديثًا لفريق مودرن فيوتشر، محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا، في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادًا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة المصرية.

فيوتشر يستعد لمواجهة سموحة

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سموحة بعد غد الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية في تمام الخامسة مساءً ضمن ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.

واستقبل اللاعبون زملائهم الجدد إستقبال رائع كما ظهر الثلاثي بمستوى جيد للغاية خلال ظهورهم الأول مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

وانضم الثلاثي رشدان وزعلوك وكباكا من النادي الأهلي لفريق مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل انضمام عمر كمال للنادي الأهلي.