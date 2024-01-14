حارس غينيا الاستوائية: وحدة فريقنا صنعت الفارق أمام نيجيريا

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أحمد جودة - القاهرة -



أشار حارس مرمى غينيا الاستوائية، خيسوس أوونو، إن العمل الجماعي كان مفتاح الأداء الرائع للفريق أمام نيجيريا.

تعادل فريق نزالانج ناسيونال مع فريق سوبر إيجلز 1-1 في مباراة المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2023 بعد ظهر الأحد.

وتقدم إيفان سلفادور لغينيا الاستوائية في الدقيقة 36، لكن نيجيريا أدركت التعادل مباشرة عبر فيكتور أوسيمين.

وأشاد أوونو، الذي اختير رجل المباراة بعد المباراة، بزملائه في الفريق.

وقال في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "وحدة فريقنا صنعت الفارق بالنسبة لنا أمام نيجيريا".

وأضاف:" كانت قوتنا تكمن في العمل الجماعي الذي أظهرناه على أرض الملعب، لم نكن خائفين ونقلنا المباراة إليهم ".

وسيواجه فريق المدرب خوان ميشا غينيا بيساو في مباراته المقبلة يوم الخميس.

