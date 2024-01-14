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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم، على تردد القناة الجزائرية 2024 الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانًا، وذلك تزامنا مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا أمس السبت في كوت ديفوار التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها وبعد 40 عام من استضافتها للمرة الأولى.

تردد قناة الجزائرية 2024 الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانًا

تردد قناة الجزائرية 2024 الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانًا

القنوات المجانية لبث مباريات الأمم الأفريقية قد تختلف من بلد إلى آخر وفقًا لاتفاقيات البث التلفزيوني المحلية. لذا، يجب على المشجعين الاطلاع على القنوات المتاحة في منطقتهم والبحث عن المعلومات الحديثة حول البث المجاني للمباريات الأمم الأفريقية، وفيما يلي ننشر القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا عبر النايل سات، والعرب سات.

تردد القناة الجزائرية الأولى

تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على نشر تردد القناة الجزائرية الأولي، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

تردد قناة الجزائرية 2024 الناقلة لكأس أمم إفريقيا مجانًا

تعتبر مباريات كأس أمم إفريقيا دائمًا فرصة للاحتفال بمواهب اللاعبين وروح الرياضة، بغض النظر عن النتيجة النهائية. تعكس هذه البطولة الشغف والعشق الذي يحظى به كرة القدم في القارة الأفريقية، وتحمل قصص نجاح وتحديات وتضحيات اللاعبين والمدربين والجماهير.

ويمكن كأس أمم إفريقيا 2024 فرصة للمشجعين للتمتع باللعب الجميل والتنافس الشرس والتضامن الرياضي.

وتظل كأس أمم إفريقيا 2024 فرصة مثيرة للتعبير عن مواهب اللاعبين وروح الرياضة والتعاون القاري. إنها مناسبة للاحتفال بالتنوع والتفاهم والتضامن في القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للنجاح والتفاني في عالم كرة القدم.

مجموعات أمم إفريقيا 2024