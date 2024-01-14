عاجل.. تشافي يعلن تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال مدريد في السوبر الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، فيرنكي دي يونج، بيدري، سيرجي روبرتو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة السوبر الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD وSSC 5HD، بتعليق الإماراتي فارس عوض، ومحمد حسين.