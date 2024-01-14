نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الجزائر عن صلاح.. لا يهمنا الأرقام الفردية ولسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن سعادته بخوض منتخب بلاده بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة الجزائر وأنجولا فى تمام الساعة العاشرة مساء، غد الاثنين، على ملعب بوكي في كوت ديفوار، ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخبات أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ماذا قال مدرب الجزائر في المؤتمر الصحفي؟

وقال بلماضي فى المؤتمر الصحفي التقديمي قبل المباراة: "اللقاء الأول هام للغاية لأنها تحدد إيقاع باقى مباريات المسابقة، ورأينا ذلك فى عامي 2019 و2022، بنتائج مختلفة جميعنا من نقطة الانطلاق ومع مرور المباريات سنحاول تحقيق الفوز في المباريات".

وتابع: "لا أعلم إذا كان وجود 12 لاعبًا شاركوا فى نسخة 2019 سيلعب دورًا كبيرًا معنا لكن نعم الخبرة سوف تساعدنا، هدفنا الفوز على أنجولا، من السهل أن ترغب في التسجيل بسرعة وبكثافة، ولكن هناك منافس مثل أنجولا التى لا تستقبل شباكها الكثير من الأهداف، نحن نحترم أنجولا، وإذا قمنا بتحليل النتائج الثلاث الأخيرة لهذا المنتخب، فهو لا يستقبل العديد من الأهداف، ويدافع بشكل جيد للغاية".

وأضاف بلماضي: "هدفنا تحقيق اللقب استعدينا جيدًا، لهذه المنافسة، الأهم هو مباراة الغد لبدء المنافسة بشكل جيد".

وأردف: "نحن لسنا مرشحين لكأس إفريقيا لا يمكننا أن نقول إننا سنفوز بكأس الأمم الأفريقية، على عكس الفرق الأخرى، لكننا سنبذل كل ما فى وسعنا للوصول إلى أقصى درجة ممكنة".

ورد المدير الفني للجزائر على سؤال حول المنافسة مع محمد صلاح: "الألقاب الفردية لا تهمنا".

واختتم: "في مثل هذه البطولات يكون لدينا الطموح بالذهاب بعيدا، نحن نعيش دائما تحت الضغط، حيث أن المباراة الأولى مهمة لنا ومن المهم أن تتفاوض بشكل مثالي في المباراة الأولى، عليك أن تأخذ النقاط الثلاث، توقعاتنا وطموحاتنا عالية في البداية، لأننا خرجنا من الدور الأول في الكاميرون، ولم نكن في كأس العالم الأخيرة".