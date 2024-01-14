نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين قبل مباراة فلسطين وإيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إنطلقت في السابعة والنصف مساءا مباراة منتخبي فلسطين وإيران ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا التي قطر 2023 والتي يحتضنها استاد المدينة التعليمية.

وقبل إنطلاقة المباراة وقف المنتخبان دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا العداون الصهيوني على غزة.

وضمن مباريات نفس المجموعة تغلب منتخب الإمارات العربية المتحدة على منافسه منتخب هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الافتتاحية للمجموعة.

