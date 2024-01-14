نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث للمنتخب المصري.. موزمبيق تسجل هدفين متتاليتين وتعود بالمقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجري الان احداث الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر أمام نظيره موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الامم الافريقية.

واستطاع مهاجم المنتخب المصري ونادي نانت الفرنسي، تسجيل هدف الفراعنة الأول مبكرا بعد عرضية محمد حمدي ضاعت من محمد صلاح ليضعها مصطفى في الشباك.



وتصدى محمد الشناوي لكرة عرضية في الدقيقة 32 كادت أن تتحول لهدف محقق عن طريق النيران الصديقة من محمد حمدي بعد تغطية عكسية خاطئة لينقذها ببراعة ويحافظ على تقدم المنتخب المصري.

لكن في غفلة لدفاعات المنتخب المصري سجل موزمبيق هدف التعادل عن طريق اللاعب ويتي في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.

صدمة الهدف اربكت المنتخب المصري ليسجل اللاعب كليسيو باكوي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

تشكيل منتخب مصر في مواجهة موزمبيق في كاس الامم

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه- محمد صلاح- مصطفى محمد

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كاس الامم الافريقية

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس المباراة بين وكافة مباريات المسابقة حصريا.

كما تنقل القناة الجزائرية programe national HD المفتوحة علي نايل سات١٧ مباراة كأس الأمم الافريقية مجانًا، من ضمنهم مباراة المنتخب المصري.

