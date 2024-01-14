عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة روما في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره روما مساء اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب "سان سيرو"، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة روما في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كالابريا- كايير- جابيا- هيرنانديز.

الوسط: راينديرز- ياسين عدلي- لوفتوس تشيك.

الهجوم: بولسيتش- لياو- جيرو.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد روما

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1، بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع.