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أحمد جودة - القاهرة - فوز بنى سويف وسمسطا والفيوم بالجولة 12 بالقسم الثالث







أختتمت اليوم منافسات الجولة 12 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف.

حيث نجح نادى بنى سويف فى تحقيق فوز بهدف نظيف على نظيره نادى اهلى الغرق بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية ببنى سويف، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 26 فيما توقف رصيد اهلى الغرق عند 17 نقطة.

وتعادل نادى مطرطارس سلبيا أمام شقيقه نادى ابو كساة بملعب مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد مطرطارس للنقطة 3 فيما ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 10.



وحقق مركز شباب الفيوم فوزا مهما بنتيجة 2/1 أمام شقيقه مركز شباب سنورس بمباراة قوية بملعب ساحة الفيوم، ليرتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 14 فيما توقف رصيد مركز شباب سنورس عند 25 نقطة.

وحقق نادى توت عنخ امون فوزا صعبا بنتيجة 2/1 أمام نظيره مركز شباب ابشواى بملعب الآسيوطى، ليرتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 36 فيما توقف رصيد ابشواى عند 16 نقطة.

وحقق مركز شباب سمسطا فوزا هاما بنتيجة 2/1 أمام نظيره مركز شباب اطسا بملعب سمسطا ببنى سويف، ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 17 فيما توقف رصيد اطسا عند 5 نقاط.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 36 نقطة.

2 - بنى سويف 26 نقطة.

3 - سنورس 25 نقطة.

4 - اهلى الغرق 17 نقطة.

5 - سمسطا 17 نقطة.

6 - ابشواى 16 نقطة.

7 - مركز شباب الفيوم 14 نقطة.

8 - ابو كساة 10 نقاط.

9 - اطسا 5 نقاط .

10 -- مطرطارس 3 نقاط .