أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يستضيف بتروجت في قمة مباريات المحترفين

يحل بتروچت بقيادة "السيد عيد" ضيفًا ثقيلًا على غزل المحلة بقيادة "حسام عبدالعال" في الثانية عصرًا باستاد غزل المحلة في قمة مواجهات الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين، حيث يطمح الفريق المحلاوي أستعادة نغمة الانتصارات وإلحاق الهزيمة بالفريق البترولي وتقليص فارق النقاط في صراع المنافسة على صدارة الترتيب.

فيما يدخّل بتروجيت اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق انتصار كبير على حرس الحدود برباعية نظيفة وهو الفوز الذي منح الفريق البتروليّ الإنفراد بصدارة جدول الترتيب.

يدخل غزل المحلة المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد (28) نقطة جمعهم من الفوز في (7) مباريات على جمهورية شبين والنصر للتعدين (1-0) وأبو قير للأسمدة والإتصالات (2-0) والقناة ولاڤيينا ومصر المقاصة (2-1)، فيما تعادل الفريق المحلاوي في (7) مباريات مع حرس الحدود ومكادي والسكة الحديد (1-1) وبروكسي (2-2) وراية الرياضي وطنطا ووادي دجله (0-0)، وتلقى الفريق هزيمتين أمام بترول أسيوط (0-1) وأسوان (0-2).

فيما يدخل بتروجيت اللقاء وهو في المركز الأول برصيد (38) نقطة جمعهم من الفوز في (12) مباراة على أسوان (2-0) والقناة ومصر المقاصة وطنطا والنصر للتعدين (2-1) وبترول أسيوط والنجوم وجمهورية شبين (1-0) وبروكسي ودكرنس (3-0) وأبو قير للأسمدة (3-1) وحرس الحدود (4-0)، فيما تعادل الفريق البترولي في مباراتين مع وادي دجلة والسكة الحديد (1-1) فيما تلقى الفريق الهزيمة في مباراتين أمام لاڤيينا (2-3) وراية الرياضي (0-1).