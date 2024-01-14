نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إيران ينهي الشوط الأول متقدما على فلسطين بثلاثية مقابل هدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المنتخب الإيراني من حسم نتيجة الشوط الأول من مباراته أمام منتخب فلسطين بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا قطر 2023 في المباراة التي يحتضنها استاد المدينة التعليمية.

منتخب إيران ينهي الشوط الأول متقدما على فلسطين

المنتخب الفلسطيني بقيادة مديره الفني مكرم دبوب بدأ اللقاء بتشكيل أساسي على النحو التالي:

رامي حماده "حارس مرمى"، مصعب البطاط، ياسر حامد، كاميلو سالدانا، ميكيل تيرمانيني، محمود أبو ورده، عدي خروب، تامر صيام، محمد راشد، شهاب قمبر، زيد قنبر.

بينما دخل المنتخب الإيراني بقيادة مديره الفني أمير قالينوي بتشكيلة أساسية على النحو التالي:

على رضا بيرانفاند "حارس مرمى"، شوجا خليل زاده، حسين كناني، إحسان حاجيسافي، صادق محرمي، مهدي جاييدي، سعيد عزت الله، مهدي تاريمي، على رضا جاهان بخش، سامان قدوس، كريم أنصاري فرد.

المنتخب الإيراني لم ينتظر سوى دقيقتين حتى تمكن من إدراك التقدم بواسطة كريم أنصاري فرد ثم أضاف زميله شجاع خليل زاده الهدف الثاني لمنتخب إيران بتصويبة أمام المرمى الخالي عقب تلقيه عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

الدقيقة 38 شهدت هدف إيران الثالث برأسية قوية من اللاعب مهدي قائدي قبل أن يقلص المنتخب الفلسطيني الفارق قبل صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة عن طريق رأسية تامر صيام.