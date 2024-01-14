نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام اليوم الأحد 14-1-2024 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

افتتح راسموس هويلوند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من ماركوس راشفورد إلى زميله هويلوند الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة، سكنت الشباك في أقصى الزاوية العلوية اليمنى للمرمى.

وتعادل ريتشارليسون دي انردادي في الدقيقة 19 لصالح توتنهام، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها بيدرو بورو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ريتشارليسون برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 40، بعد تبادل التمريرات بينه وبين راسموس هويلوند، أنهاها راشفورد بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس فيكاريو.

وسجل رودريجو بيتانكور الهدف الثاني والتعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 46، بعد تمريرة من تيمو فيرنر إلى زميله بيتانكور الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الـ6 ياردات ثم سدد كرة يسارية قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرم

