التعادل الإيجابي يحسم قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إيجابيًا أمام نظيره توتنهام بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل مانشستر يونايتد بعد هذا التعادل المركز السابع برصيد 32 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة تسع مباريات، فيما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة خمس مباريات.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سجل راسموس هويلوند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من ماركوس راشفورد إلى زميله هويلوند الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة، سكنت الشباك في أقصى الزاوية العلوية اليمنى للمرمى.

وتعادل ريتشارليسون دي انردادي في الدقيقة 19 لصالح توتنهام، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها بيدرو بورو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ريتشارليسون برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وكاد ديستيني أودوجي لاعب توتنهام أن يسجل بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 38، بعد عرضية من ماركوس راشفورد من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن أودوجي من إبعادها بشكل صحيح لترطم برأسه ثم القائم الأيسر للمرمى.

وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 40، بعد تبادل التمريرات بينه وبين راسموس هويلوند، أنهاها راشفورد بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس فيكاريو.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح توتنهام في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها بيدرو بورو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روميرو برأسية ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.

وتمكن رودريجو بيتانكور من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 46، بعد تمريرة من تيمو فيرنر إلى زميله بيتانكور الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الـ6 ياردات ثم سدد كرة يسارية قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.