نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يستهل مشواره بالتعادل أمام موزمبيق في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الامم الافريقية.

واستطاع مهاجم المنتخب المصري ونادي نانت الفرنسي، افتتاح أهداف الفراعنة الأول مبكرا بعد عرضية محمد حمدي ضاعت من محمد صلاح ليضعها مصطفى في الشباك.



وتصدى محمد الشناوي لكرة عرضية في الدقيقة 32 كادت أن تتحول لهدف محقق عن طريق النيران الصديقة من محمد حمدي بعد تغطية عكسية خاطئة لينقذها ببراعة ويحافظ على تقدم المنتخب المصري.

الشوط الثاني بدأ المنتخب المصري على أمل احراز الهدف الثاني، لكن في غفلة لدفاعات المنتخب المصري سجل موزمبيق هدف التعادل عن طريق اللاعب ويتي في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.

صدمة الهدف اربكت المنتخب المصري ليسجل اللاعب كليسيو باكوي الهدف الثاني في الدقيقة 58.



وفي الوقت القاتل من المباراة تعرض مصطفى محمد للعرقلة ليحتسب دحان بدا حكم المباراة ركلة جزاء للفراعنة سجلها محمد صلاح بنجاح في الشباك.

واقتسم الفريقين نقاط المباراة ليأتي على ترتيبها المنتخب المصري بنقطة وحيدة، بينما أتى منتخب موزمبيق في المركز الثاني بالرصيد ذاته، بينما تذيل منتخب غانا والرأس الاخضر بلا نقاط

تشكيل منتخب مصر في مواجهة موزمبيق في كاس الامم

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه- محمد صلاح- مصطفى محمد

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كاس الامم الافريقية

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس المباراة بين وكافة مباريات المسابقة حصريا.

كما تنقل القناة الجزائرية programe national HD المفتوحة علي نايل سات١٧ مباراة كأس الأمم الافريقية مجانًا، من ضمنهم مباراة المنتخب المصري.

