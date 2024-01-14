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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد أمام توتنهام مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من البريميرليج.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، سجل هدفي مانشستر يونايتد راسموس هويلوند وماركوس راشفورد في الدقيقتين 3 و40، فيما سجل هدفي توتنهام الثنائي ريتشارليسون ورودريجيز بيتانكور في الدقيقتين 19 و46.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

1- ليفربول: 45 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 43 نقطة.

3- أستون فيلا: 42 نقطة.

4- آرسنال: 40 نقطة.

5- توتنهام: 40 نقطة.

6- وست هام: 34 نقطة.

7- مانشستر يونايتد: 32 نقطة.

8- برايتون: 31 نقطة.

9- تشيلسي: 31 نقطة.

10- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

11- وولفرهامبتون: 28 نقطة.

12- بورنموث: 25 نقطة.

13- فولهام: 24 نقطة.

14- كريستال بالاس: 21 نقطة.

15- نوتينجهام فورست: 20 نقطة.

16- برينتفورد: 19 نقطة.

17- إيفرتون: 17 نقطة.

18- لوتون تاون: 16 نقطة.

19- بيرنلي: 12 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 9 نقاط.