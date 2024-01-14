نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. تشكيل منتخب غانا ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتخب غانا التشكيل الرسمي قبل مواجهة الرأس الأخضر في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع المنتخبين اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقامة في كوت ديفوار في نسختها الـ34.

وتنطلق مباراة غانا ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في المجموعة الثانية التى تضم منتخب مصر وموزمبيق.

تشكيل منتخب غانا ضد الرأس الأخضر

حراسة المرمى: أوفوري.

خط الدفاع: أودوي- دجيكو- محمد ساليسو- مينساه.

خط الوسط: أشميرو- أدريسو محمد- بانتسيل- كونيجسدورفر- جوردان أيو.

خط الهجوم: سيمينو.

القنوات الناقلة لمباراة غانا ضد الرأس الأخضر

وتذاع المباراة التي من المقرر لها أن تجمع غانا والرأس الأخضر عبر قناة بي ان سبورت افكون 1 اتش دي وقناة بي ان سبورت افكون 2 اتش دي، قناة beIN Sports FR HD 2، وعلى قناة Sport TV5 Portugal، وعلى قناة Ziggo Sport Voetbal، وعلى قناة beIN Sports HD 3 Max، وعلى قناة beIN Sports Connect.