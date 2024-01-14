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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب محبو مشاهدة كتيبة إريك تين هاج في معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة بعد الفوز أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-2 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة بعد التعادل أمام توتنهام

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون يوم الخميس 1-2-2024 على ملعب مولينو"، وذلك في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون يوم الخميس 1-2-2024، عبر قنواتها.

