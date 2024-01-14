نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. تشكيل منتخب الرأس الأخضر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتخب الرأس الأخضر التشكيل الرسمي قبل مواجهة غانا في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع المنتخبين اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقامة في كوت ديفوار في نسختها الـ34.

وتنطلق مباراة الرأس الأخضر ضد غانا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في المجموعة الثانية التى تضم منتخب مصر وموزمبيق.

تشكيل منتخب الرأس الأخضر ضد غانا

وجاء تشكيل منتخب الرأس الأخضر ضد غانا على النحو التالي:

حارس المرمى: فوسينها.

خط الدفاع: موريارا- كوستا- لوبيز- فيرنانديز.

خط وسط:دوارتي- بينا- مونتيرو.

خط الهجوم منذر- بيبي- كابرال.

القنوات الناقلة لمباراة الرأس الأخضر ضد غانا

وتنقل المباراة التي من المقرر لها أن تجمع الرأس الأخضر وغانا عبر قناة بي ان سبورت افكون 1 اتش دي وقناة بي ان سبورت افكون 2 اتش دي، قناة beIN Sports FR HD 2، وعلى قناة Sport TV5 Portugal، وعلى قناة Ziggo Sport Voetbal، وعلى قناة beIN Sports HD 3 Max، وعلى قناة beIN Sports Connect.