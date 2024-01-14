نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تكتسح فلسطين برباعية في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح منتخب إيران نظيره منتخب فلسطين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

وانطلقت المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة واستحواذ كامل لمنتخب إيران أمام نظيره منتخب فلسطين، إضافة إلى تشكيل خطورة كبيرة على مرماه.

وافتتح اللاعب أنصاريفرد التسجيل مبكرا لمنتخب إيران في المباراة عند الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، واضاف اللاعب خليل زاده الهدف الثاني عند الدقيقة 12.

وتمكن اللاعب مهدي جايدي من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب إيران في المباراة عند الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

واستطاع النجم تامر صيام من تقليص الفارق لصالح منتخب فلسطين وسجل الهدف الأول في الدقيقة 48 من عمر الوقت الضائع في الشوط الأول.

وضاعف اللاعب آزمون النتيجة لصالح منتخب إيران في المباراة وسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة احتل منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتزيل منتخب فلسطين المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

