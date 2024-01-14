يونايتد يتعادل مع توتنهام في البريميرليغ

يونايتد يتعادل مع توتنهام في البريميرليغسيطر التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه توتنهام، يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليغ".

انتهى الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" بهدفين في مُقابل هدف، بحيث افتتح راسموس هويلوند التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل ريتشارليسون هدف التعادل في الدقيقة الـ19.

عاد مانشستر يونايتد وتقدم في النتيجة في الدقيقة الـ40 عبر ماركوس راشفورد. وفي مطلع الشوط الثاني، سجل رودريغو بينتانكور هدف التعادل مجدداً لتوتنهام في الدقيقة الـ46، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

وهكذا، تقاسم الفريقان نقطة المباراة، نقطة لكل منهما، ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع موقتاً، فيما أصبح رصيد توتنهام 40 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف أرسنال.

من جانب آخر، حقق تشلسي فوزه الثالث تواليا في الدوري لأول مرة هذا الموسم أمام ضيفه فولام 1-0، وذلك بعد خسارته المحرجة في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة أمام ميدلزبره.

وخطف مانشستر سيتي فوزا مثيرا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز الثالث على التوالي والـ13 في الدوري عزز مانشستر سيتي رصيده 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز العاشر.