نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إيران يفتتح كأس آسيا 2023 بالفوز على فلسطين برباعية.. شاهد الأهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المنتخب الإيراني من تحقيق أول فوز له بكأس آسيا قطر 2023 بعدما تغلب على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا قطر 2023 في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية.

أحداث مباراة إيران وفلسطين

المنتخب الفلسطيني بقيادة مديره الفني مكرم دبوب بدأ اللقاء بتشكيل أساسي على النحو التالي:

رامي حماده "حارس مرمى"، مصعب البطاط، ياسر حامد، كاميلو سالدانا، ميكيل تيرمانيني، محمود أبو ورده، عدي خروب، تامر صيام، محمد راشد، شهاب قمبر، زيد قنبر.

بينما دخل المنتخب الإيراني بقيادة مديره الفني أمير قالينوي بتشكيلة أساسية على النحو التالي:

على رضا بيرانفاند "حارس مرمى"، شوجا خليل زاده، حسين كناني، إحسان حاجيسافي، صادق محرمي، مهدي جاييدي، سعيد عزت الله، مهدي تاريمي، على رضا جاهان بخش، سامان قدوس، كريم أنصاري فرد.

المنتخب الإيراني لم ينتظر سوى دقيقتين حتى تمكن من إدراك التقدم بواسطة كريم أنصاري فرد ثم أضاف زميله شجاع خليل زاده الهدف الثاني لمنتخب إيران بتصويبة أمام المرمى الخالي عقب تلقيه عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

الدقيقة 38 شهدت هدف إيران الثالث برأسية قوية من اللاعب مهدي قائدي قبل أن يقلص المنتخب الفلسطيني الفارق قبل صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة عن طريق رأسية تامر صيام.

في الشوط الثاني تمكن سردار آزمون من إضافة الهدف الرابع لمنتخب إيران بعدما إستغل خطأ دفاعي أمام مرمى منتخب فلسطين ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك الفلسطينية.

ولم تسفر بقية الدقائق المتبقية بالشوط الثاني عن أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بفوز إيراني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب الفلسطيني.

بتلك النتيجة تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف أمام الإمارات صاحبة نفس الرصيد والتي تغلبت بدورها على هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني بالجولة الثانية نظيره الإماراتي فيما تلاقي إيران منتخب هونج كونج.