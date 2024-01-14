عاجل.. أول تعليق من فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق روي فيتوريا المدير الفني لـمنتخب مصر على تعادل الفريق أمام منتخب موزمبيق، مؤكدًا على أنهم فقده تركيزهم في 3 دقائق، وهو ما جعل المباراة تسير في طريق التعادل.

ووقع منتخب مصر فيفخ التعادل في مستهل مشواره بكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وذلك بالتعادل بهدفين لمثله أمام موزمبيق.

أول تعليق من فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر

وقال روي فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة بي إن سبورتس: "منتخب موزمبيق ليس سهلا وكان منظما، والتعادل جاء عندما فقدنا التركيز في 3 دقائق وهي التي غيرت دفة المباراة".

وتابع "لدينا مباريات أخرى سننافس فيها بشكل أفضل من أجل التأهل، وتحقيق نتيجة إيجابية على قدر المستطاع".

واستطرد: "مواجهة غانا؟ ليس بالضرورة أن تشبه مباراة موزمبيق، وكل مباراة تختلف عن الأخرى، وربما لن تكون غانا في يومها خلال المباراة عكس موزمبيق اليوم".

واختتم "يجب ان نستعد لمواجهة غانا لأنهم منتخب قوي للغاية، وهدفنا حصد الـ 3 نقاط من أجل التأهل للدور المقبل".

ونجح منتخب مصر في التقدم بهدف عن طريق مصطفى محمد، بينما سجل التعادل ثم الفوز لموزمبيق ويتي وسيليسو بواكي، ثم تعادل محمد صلاح للفراعنة في الوقت بدلا من الضائع.