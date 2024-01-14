نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يعرف طعم الهزيمة.. مانشستر يونايتد يبصم على رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إحصائية مميزة له، في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، وذلك على الرغم من التعادل أمام نظيره توتنهام هوتسبير.

حيث سقط فريق مانشستر يونايتد؛ في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يحقق رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز، فإن فريق مانشستر يونايتد لم يخسر في أي مباراة على ملعبه "الأولد ترافورد" في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تاريخيا، وذلك بعدما نجح في التقدم بالنتيجة أمام توتنهام هوتسبير في الشوط الأول.

حيث خاض فريق مانشستر يونايتد 316 مباراة، على ملعبه، حقق خلالهم الانتصار في 292 لقاء، بينما تلقى الفريق الإنجليزي 24 تعادل، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

