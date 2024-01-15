ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني
تُوّج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه الكاسح على غريمه التقليدي برشلونة 4-1، في قمة الكلاسيكو التي أقيمت الأحد، على ملعب "الأول بارك ستاديوم.
ويعود الفضل في احراز للقب إلى ثلاثية "هاتريك" البرازيلي فينيسيوس جونيور (7 و10 و39 ركلة جزاء)، كما أضاف مواطنه رودريغو الذي مرّر ايضا الكرة الذي جاء منها هدف ريال الثاني، الرابع (65). في المقابل، سجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد (33).
وشهدت المباراة طرد مدافع برشلونة الأوروغوياني رونالد أراوخو (71).
وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الانتصارات بالسوبر (14 لقبًا)، وبات في جعبة المدريدي 13 لقبًا، بفارق شاسع عن كل من أتلتيك بلباو وديبورتيفو لا كورونيا (3) وأتلتيكو مدريد (2).
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