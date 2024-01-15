نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. الرأس الأخضر تفاجئ غانا وتتقدم بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول الذي جمع منتخب غانا ضد نظيره الرأس الأخضر بتقدم الثاني على الأول بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقامة في كوت ديفوار في نسختها الـ34 حاليًا.

أحداث الشوط الأول

انطلقت صافرة الحكم معلنة بداية اللقاء بين منتخبي الرأس الأخضر ضد نظيره غانا بحماس من اللاعبين وتبادل التمريرات، حتي استطاع لاعب منتخب الرأس الأخضر جامبرو مونتيرو في الدقيقة ال 17 من أحراز الهدف الأول ليسجل التقدم لفريقه.

ومع الدقيقة "36" أحرز لاعب منتخب غانا هدف التعادل، ولكن أشار الحكم بإلغائه بداعي التسلل، وبذلك انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة غانا ضد الرأس الأخضر

وتنقل أحداث المباراة المقامة اليوم بين غانا والرأس الأخضر عبر قناة بي ان سبورت افكون 1 اتش دي وقناة بي ان سبورت افكون 2 اتش دي بتعليق المعلق الرياضي الصوتي محمد بركات وقناة بي ان سبورت افكون 3 اتش دي، وبي ان سبورت افكون 4 اتش دي.