كوكا معلقًا على تعادل المنتخب: يجب أن نرفع رؤوسنا وننظر للأمام هذا لن يقلل من روحنا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، عن غضبه بعد التعادل أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى، من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ماذا قال كوكا بعد تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق؟

وعلق كوكا في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس، عقب المباراة: " لدينا مباراة مقبلة يجب أن نركز عليه، التعادل أمام موزمبيق لن يقلل من روحنا، سنفعل كل ما بوسعنا من أجل اعتلاء صدارة المجموعة".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية برفقة كل من المنتخبات التالية غانا، وكاب فيردي وأيضًا موزمبيق.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره غانا يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير، على أن يختتم دور المجموعات بملاقاة كاب فيردي يوم الإثنين الموافق 22 يناير.

وتابع كوكا: "كان لدينا أمل كبير في الفوز بهذه المباراة، حضرنا جيدا للمباراة في البداية، ولكن لم نبدأ بأفضل شكل في الشوط الثاني وهذا ما جعل التعادل يلاحقنا".

واختتم كوكا: "يجب أن نرفع رؤوسنا وننظر للأمام، وأهم شيء النهايات وليس البدايات، أعيننا على الكأس فقط، وهذا هو هدفنا حصد اللقب".

وجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب المصري عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وأدرك منتخب موزمبيق التعادل ثم الفوز بهدفين في الدقيقتين 55، و58.

وتعادل محمد صلاح لمنتخب الفراعنة بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.