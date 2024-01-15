بعد الفوز على إنجلترا وتركيا.. منتخب مصر للطاولة يتأهل لـ ربع نهائي البطولة

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب مصر للطاولة للدور ربع نهائي من بطولة تركيا الدولية المفتوحة، بعد الفوز على إنجلترا وتركيا في الدور الـ16 من البطولة، التي تستضيفها مدينة اسطنبول بتركيا في الفترة من 11 لـ15 يناير الجاري.

منتخب مصر للطاولة يتأهل لـ ربع نهائي البطولة

وكان المنتخب المصري بدأ البطولة بالفوز على قبرص ومقدونيا دور الـ 32، من ثم نجح في الفوز على إنجلترا وتركيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الدور ربع النهائي كلا من أمريكا وبلغاريا، مساء اليوم

وتتكون بعثة منتخب مصر من أحمد البكري رئيسا للبعثة، سامح عفيفي إداري بالإضافة إلي 5 لاعبين وهم أحمد إمام، محمد الديب، مجدي ميلاد، مصطفي أحمد ويشارك الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في البطولة الدولية المفتوحه بتركيا والمقرر إقامتها في الفترة من 11 وحتى 15 يناير الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في البطولة، استجابة لتوصية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يوصي ويولي اهتمامًا كبيرًا بتكثيف بطولات الالعاب الترفيهية، لتمثيل مصر في البطولات الدولية.