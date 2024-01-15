نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم الأحد 14-1-2024 في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة بفوز الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "الأول بارك"، وذلك في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

افتتح فينيسيوس جونيور أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من جود بيلينجهام إلى زميله فينيسيوس الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس بينيا ثم سدد كرة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10، بعد عرضية أرضية من رودريجو من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها فينيسيوس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 33، بعد عرضية من أليخاندرو بالدي من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، أبعدها المدافع أنطونيو روديجر ليتابعها ليفاندوفسكي بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز فينيسيوس جونيور التقدم بالهدف الثالث لصالح ريال مدريد والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فينيسيوس الذي نفذها بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس بينيا.

وسجل رودريجو سيلفا الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 64، بعد عرضية أرضية من فينيسيوس جونيور من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، أبعدها جول كوندي بشكل غير مناسب ليتابعها رودريجو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.