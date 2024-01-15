نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة السنغال وجامبيا في كأس أمم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد اسود التيرانجا لبدء مشوار الدفاع عن اللقب، وذلك بمواجهة مرتقبة أمام منتخب جامبيا ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم افريقيا.

واسندت قيادة المباراة الحكم المغربي رضوان جيد، ويعاونه كلا من، حسن ازغاو مساعد أول، مصطفى أكركاد مساعد ثان، بينما تتواجد المحكمة بشرى الكربوبي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من سمير القزاز ويعاونه السوداني إبراهيم محمود.

موعد مباراة منتخب السنغال أمام جامبيا في أمم افريقيا

وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء الغد الاثنين بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب شارليس كونان باني مباراة الفريقين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال امام جامبيا في كاس الامم الافريقية

تنقل مجموعة قنوات بي ان سبورتس المباراة المرتقبة وكافة مباريات المسابقة حصريا.