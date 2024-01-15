مدرب أنجولا: الجزائر منتخب قوي ولكن هدفنا الفوز باللقاء والخروج بنتيجة إيجابية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيدرو جونسالفيز، المدير الفني لمنتخب أنجولا لكرة القدم، على مباراة فريقه أمام نظيره الجزائري، مؤكدًا على أنه من المنتخبات القوية التي يجتمع بهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 المقامة في كوت ديفوار.

مدرب أنجولا: الجزائر منتخب قوي ولكن هدفنا الفوز باللقاء

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأنجولي مع منتخب الجزائر غدا الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقال جونسالفيز في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "هدف منتخب أنجولا الوصول لأقصى مدى في بطولة أمم افريقيا".

وتابع: "نواجه منافسًا قويًا وهو منتخب الجزائر غدا، ونسعي لتقديم مباراة قوية، وأن نخرج بنتيجة إيجابية ومرضية من المباراة".

واختتم: "يمكننا تقديم أفضل ما لدينا وأن نكون سعداء بما نفعله، وعلى الرغم من وجود نقاط ضعف في منتخبنا، لكننا سنبذل أقصى جهد أمام الفريق الفائز باللقب مرتين".