نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا..ترتيب مجموعة إيران بعد الفوز على فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتصدر منتخب إيران جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوزه منذ قليل أمام منتخب فلسطين بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023.

نتيجة مباريات اليوم

وفاز منتخب إيران على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف مقابل هدف سجلهم كل من كريم وشجاع خليل ومهدي قائدي وسردار وللاخر تامر صيام وانتصر الإمارات أمام هونج كونج بنتيجة 3/1.

ترتيب مجموعة إيران وفلسطين

1- إيران 3 نقاط

2- الإمارات 3 نقاط

3- هونج كونج دون نقاط

4- فلسطين دون نقاط

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

تردد قنوات bein asian cup 1

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

