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أحمد جودة - القاهرة - يريد عشاق مشاهدة الميرنجي، معرفة موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز أمام برشلونة بنتيجة 4-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الأول بارك" في نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز أمام برشلونة

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد موعدًا ناريًا مع نظيره أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل 18-1-2024 على ملعب "ميتروبوليتانو"، وذلك في إطار دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل، عبر قنواتها.