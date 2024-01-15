نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب تونس الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب ناميبيا، مساء غدا الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

حيث يتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات مالي وناميبيا وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة منتخب تونس ضد ناميبيا في كأس الأمم الأفريقية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب تونس مع نظيره ناميبيا، غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.