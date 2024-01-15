نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب غانا، مساء غدا الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب جنوب إفريقيا ضد مالي في كأس أمم افريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب جنوب إفريقيا، ضد نظيره المنتخب المالي، مساء غدا الأحد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورهوغو، بدولة كوت ديفوار.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، مع كلا من منتخبات مالي وناميبيا وجنوب إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد مالي في كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.