نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يفوز أمام روما بثلاثية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق روما بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت أحداث المباراة قد انطلقت عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة ميلان ضد روما

سجل ياسين عدلي هدف ميلان الأول في شباك روما في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول من المباراة.

وجاء أوليفيه جيرو في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف أصحاب الأرض الثاني في شباك روما بصناعة سيميون كاير.

وحصل لاعبو روما على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة تولى باريديس مهمة تسجيلها بنجاح.

واستطاع ثيو هيرنانديز تسجيل هدف الروسونيري الثالث في شباك الذئاب في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة بصناعة جيرو لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

