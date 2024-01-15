نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الخسارة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب محبو مشاهدة البلوجرانا في معرفة موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الخسارة أمام ريال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الخسارة أمام ريال مدريد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره دي سلامانكا مساء الخميس المقبل 18-1-2024 على ملعب "رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ودي سالامانكا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد دي سالامانكا في كأس ملك إسبانيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد دي سالامانكا مساء الخميس المقبل، عبر قنواتها.

