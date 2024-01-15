نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن ضد ماليزيا في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصطدم منتخب الأردن الأول لكرة القدم، بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب ماليزيا، مساء غدا الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس آسيا هذا الموسم.

موعد مباراة الأردن ضد ماليزيا في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب الأردن، مع نظيره المنتخب الماليزي، مساء غدا الأحد، في افتتاح مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس آسيا.

وستنطلق صافرة مباراة الأردن ضد ماليزيا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث يتواجد المنتخب الأردني، في المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، مع كلا من منتخبات كوريا الجنوبية؛ وماليزيا، بالإضافة إلى منتخب البحرين.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد ماليزيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة الاردن ضد ماليزيا، عبر قناة beIN ASIAN Cup 1، وقنوات ssc السعودية.