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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد روما اليوم الأحد 14 يناير 2024 في الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

سقط فريق روما الكروي الأول أمام نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة ميلان ضد روما

أخرز ياسين عدلي هدف ميلان الأول في شباك روما في الدقيقة الحادية عشر ليضاعف أوليفيه جيرو النتيجة في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر الشوط الثاني.

وحصل لاعبو روما على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة تولى باريديس مهمة تسجيلها بنجاح.

وسجل ثيو هيرنانديز تسجيل هدف ميلان الثالث في شباك روما في الدقيقة الرابعة والثمانين.