نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسيرو يقدم تحديثًا بشأن إصابة الحسن يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب خوسيه بيسيرو مدرب نيجيريا عن تفاؤله بأن لاعب خط الوسط الحسن يوسف سيكون لائقًا للعب مباراة نيجيريا المقبلة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

يوسف، الذي شارك لأول مرة مع فريق سوبر إيجلز ضد نزالانج ناسيونال، خرج من الملعب في الشوط الثاني وتم استبداله بجو أريبو.

قدم لاعب خط وسط رويال أنتويرب أداءً رائعًا في المباراة.

ويأمل بيسيرو، الذي رفض تقديم أي معلومات حول مدى خطورة الإصابة، أن يكون اللاعب متاحًا لمباراة فريقه القادمة ضد المضيفة كوت ديفوار.

قال بيسيرو في تفاعله مع وسائل الإعلام بعد المباراة: "لا أعرف الكثير عن إصابة يوسف في الوقت الحالي، لكننا نأمل ألا تكون خطيرة للغاية".

وأضاف "لقد بدأ المباراة لأنه يستحق اللعب، لقد لعب بشكل جيد منذ الدقيقة الأولى ".

واختتم:" نأمل أن يتمكن من اللعب في المباراة المقبلة ضد كوت ديفوار."