نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمم إفريقيا 2023| الرأس الأخضر يقتنص الفوز من غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع منتخب غانا ضد نظيره الرأس الأخضر بفوز الثاني على الأول بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2024 المقامة في كوت ديفوار في نسختها الـ34 الحالية.

أحداث المباراة بين غانا والرأس الأخضر

انطلقت صافرة بداية المباراة بين منتخبي الرأس الأخضر ضد نظيره غانا بحماس من اللاعبين حتي تمكن لاعب منتخب الرأس الأخضر جامبرو مونتيرو في الدقيقة ال 17 من أحراز الهدف الأول ليعلن تقدم فريقه مبكرًا.

كما نجح لاعب منتخب غانا من تسجيل هدف التعادل مع الدقيقة 36، ولكن أشار حكم اللقاء بإلغاء الهدف بداعي التسلل، وبذلك انتهى الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف دون رد.

وبدأ الشوط الثاني بضغط من قبل منتخب غانا لإحراز هدف التعادل والخروج من هذه المواجهة بثلاثة نقاط، حتى نجح المنتخب الغاني من إحراز هدف التعادل في شباك الرأس الأخضر بهدف سجله اللاعب ألكسندر ديجكيو في الدقيقة ال "56".

ومع الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع نجح لاعب الرأس الأخضر رودريجز من إحراز هدف الفوز لفريقه في شباك المنافس.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة نهاية اللقاء بفوز منتخب الرأس الأخضر على نظيره غانا بهدفين مقابل هدف.