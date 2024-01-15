خوان ميشا عقب التعادل مع نيجيريا: لدينا طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها

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أحمد جودة - القاهرة - قال خوان ميشا، المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية، إن فريقه لديه طموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

تعادل رجال ميشا 1-1 مع سوبر إيجلز النيجيري في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023 يوم الأحد.

مدد فريق غينيا الاستوائية خطه الخالي من الهزائم إلى 11 مباراة بعد النتيجة.

وقلل المدرب من النتيجة وألمح إلى أن فريقه يريد الذهاب بعيدًا في المنافسة.

وقال للصحفيين بعد المباراة: "أعتقد أن التشكيلة التي أقودها أصبحت مستعدة يومًا بعد يوم للمنافسة في هذه البطولة، أنا محظوظ بمعرفة تفاصيل كرة القدم لأنني كنت لاعبًا رفيع المستوى".

وأضاف "مهمتنا لم تكتمل بعد، لا يزال أمامنا الكثير لنقوم به، نحن في مرحلة المجموعات، وهذه هي المباراة الأولى، سنحاول الوصول إلى المرحلة التالية قبل أن نرى ما سيحدث بعد ذلك”.

وخرجت غينيا الاستوائية من دور المجموعات في مشاركاتها الأربع السابقة في كأس الأمم الأفريقية.

وسيواجه جورتوس غينيا بيساو في مباراتهم المقبلة على ملعب ألاسان كواتارا، إبيمبي، أبيدجان يوم الخميس.