نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الجزائر: دفاع منتخب مصر سبب التعادل أمام موزمبيق.. محاربو الصحراء ليسوا مرشحين للفوز بإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصطفى مازة، نجم منتخب الجزائر السابق، أن الكرة الإفريقية قد تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولم يعد هناك منتخب يمكن أن يطلق عليه بالمنتخب السهل.



وقال مصطفى مازة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "دفاع المنتخب المصري لم يكن في أفضل صورة أمام موزمبيق وتسبب في تسجيل هدفين وكان من الممكن أن يخرج خاسرا".



وتابع، لاعب منتخب الجزائر السابق، أن محاربي الصحراء يرغبون في تعويض عدم التأهل لكأس العالم 2022.



وواصل: "فوز الجزائر وديًا قبل البطولة لا يعطي مؤشرًا بأن الفوز على أنجولا مضمون، ومحاربو الصحراء يضمون لاعبون لديهم خبرات كبيرة مثل سليماني ومحرز".



واختتم: "مجموعة منتخب الجزائر ليست سهلة، وتفق مع تصريحات جمال بلماضي بأن منتخب الجزائر غير مرشح للقب بعد خروجه من الدور الأول في النسخة السابقة".