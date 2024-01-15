نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندريا أونانا على أعتاب الالتحاق بمعسكر الكاميرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سينضم أندريه أونانا، حارس حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى معسكر الكاميرون، إلى قائمة ريجوبير سونج وآخرين تم اختيارهم في ياموسوكرو.

وسيصل حارس مرمى إنتر ميلان السابق على متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

خلال آخر مباراة له مع النادي بعد ظهر يوم الأحد، انفصل مانشستر يونايتد وتوتنهام بنتيجة 2 هدف في كل مكان.

وتولى أندريه أونانا وزملاؤه زمام المبادرة مرتين، لكن تم اللحاق بهم، على الرغم من الأزمة الأخيرة في كأس العالم في قطر.

وصول أندريه أونانا إلى ياموسوكرو يعني أيضًا أنه يمكن أن يكون أساسيًا في المباراة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2023 ضد غينيا.